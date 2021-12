Palazzolo, fermato l’aggressore del nomade 26enne

(red.) E’ stato individuato e fermato l’aggressore che, arma in pugno, è accusato di avere sparato all’indirizzo di un 26enne di origini nomadi a Palazzolo sull’Oglio, nel bresciano, fortunatamente rimasto illeso, e di avere colpito al volto, con il calcio della pistola, la madre del ragazzo.

Si tratta di un 52enne sinti italiano ritenuto l’autore dell’agguato a Beniamino Cari, volontario della Protezione civile del paese bresciano.

Ad identificare l’uomo i carabinieri del Radiomobile e del Nucleo operativo della compagnia di Chiari ed i colleghi di Capriolo, che, in breve tempo, hanno raccolto indizi e testimonianze sul presunto aggressore, rintracciandolo a Brescia, su un camper parcheggiato non distante dal centro commerciale Frecciarossa, in zona stazione. L’uomo è stato fermato e verrà ascoltato dal gip nell’interrogatorio di garanzia: l’ accusa a suo carico è di tentato omicidio. Ancora sconosciuti i motivi del gesto.

Il 26enne ha subito un forte choc rimediando una prognosi di 5 giorni. Beniamino Cari è protagonista del documentario “Sotto le Stelle” di Massimo Faini (premiato lo scorso sabato nella manifestazione Palshort, concorso per cortometraggi) in cui viene raccontata la sua storia di nomade e la sua vita di integrazione a Palazzolo, dove è diventato volontario della Protezione Civile.