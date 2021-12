Botti di Capodanno illegali, denunciato un 50enne

(red.) Un 50enne con un carico di botti illegali è stato denunciato per detenzione di materiali esplodenti senza la relativa licenza e, anche, per porto di oggetti atti ad offendere. L’uomo, infatti, aveva con sè uno sfollagente telescopico in metallo di colore nero lungo 65 centimetri.

L’operazione, effettuata dai poliziotti della Divisione Amministrativa e del Nucleo operativo della Questura di Brescia, si inserisce nell’ambito degli specifici controlli tesi a contrastare il fenomeno della vendita di “botti” illegali.

Nel pomeriggio di mercoledì 22 dicembre, durante il controllo di un’autovettura in città, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato una notevole quantità di fuochi d’artificio: 15 kg di artifici pirotecnici di Categoria Europea F4 i quali presentano un rischio potenziale elevato e pertanto sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, ovvero riservati ai soli “pirotecnici abilitati” e cioè a coloro i quali risultano possessore di una specifica abilitazione certificata dal Prefetto, previo esame effettuato davanti ad una commissione tecnica.

Tutta la merce è stata confiscata.