Palazzolo, gli sparano mentre è in auto: salvo per miracolo 26enne

(red.) Misterioso episodio nella serata di lunedì 20 dicembre a Palazzolo sull’Oglio (Brescia) dove un 26enne è stato aggredito a colpi di pistola mentre era seduto sulla propria auto parcheggiata davanti all’abitazione della madre.

La vittima, un ragazzo molto noto in paese e volontario della Protezione Civile, era nella propria vettura quando un colpo di pistola, detonato a distanza ravvicinata, ha mandato in frantumi il parabrezza, evitando miracolosamente il giovane, che è uscito illeso, ma sotto choc dall’automobile.

Un altro colpo è stato poi rivolto alla madre del 26enne, uscita in strada dopo avere sentito la detonazione, e che è rimasta ferita al volto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Capriolo e del Radiomobile della Compagnia di Chiari che hanno raccolto la testimonianze delle persone presenti durante l’aggressione e d avviato le indagini in zona. Ci sarebbe un sospettato.