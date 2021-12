Brescia, rapina due coetanei: arrestato 17enne

(red.) Solo 17 anni ma un curriculum criminale corposo sulle giovani spalle, a cui si aggiungono ora le due rapine violente commesse in città nel volgere di poche ore.

E’ successo a Brescia, nel fine settimana, quando i carabinieri del Radiomobile, coadiuvati dalla polizia di Stato, sono intervenuti per segnalazione di una lite tra ragazzini.

Ricostruendo i motivi della zuffa, le forze dell’ordine hanno potuto accertare che era stata commessa una rapina: identificata la vittima, un 17enne residente a Brescia, hanno potuto appurare che era stato avvicinato, con un preteso, da un altro giovane, che era in compagnia di altre persone, il quale, dopo averlo urtato, gli aveva sferrato un pugno e strappato la collanina d’oro con crocifisso che aveva al collo.

Il giovane rapinatore, identificato di lì a poco, aveva con sè altre due collanine oltre a quelle del 17enne derubato.

E’ emerso infatti che il 17enne finito nei guai (con precedenti a suo carico) aveva rapinato un altro ragazzino poche ore prima, sempre con l’aiuto di altre persone. Con il pretesto di cambiare una banconota aveva avvicinato il minore, lo aveva malmenato derubandolo del portafoglio e del telefonino.

E’ stato arrestato in flagranza con l’accusa di rapina in concorso e affidato ad una comunità per minori. Le indagini proseguono per identificare gli altri giovani che erano con lui.