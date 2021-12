Calcinato, l’opposizione: “Chiediamo chiarezza sugli immobili di Bertagna”

(red.) Con un comunicato stampa il gruppo consiliare di opposizione Calcinato In-Patto 2.0 commenta le notizie su immobili di proprietà dell’assessore Alberto Bertagna, segretario provinciale della Lega e neoeletto consigliere provinciale, che avrebbero ospitato abusivamente degli immigrati. “Le notizie apparse su alcuni organi di stampa, se confermate, sarebbero di inaudita gravità e tali da obbligare l’assessore Bertagna alle dimissioni. Non sarebbe infatti tollerabile che chi rappresenta le istituzioni sia coinvolto in situazioni di vergognosa illegalità”.

“Come gruppo consiliare”, continua la nota di Calcinato In-Patto 2.0. “effettueremo richiesta al sindaco di accesso agli atti per comprendere gli eventuali contorni della vicenda, per poi assumere, se necessario, le più opportune iniziative. Quale credibilità potrebbe avere un pubblico amministratore nel fare rispettare ed applicare le leggi, se venisse accertato che il primo a non rispettarle è proprio lui? Calcinato e i suoi abitanti meritano di più”.