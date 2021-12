Spari contro la finestra della vicina, denunciato per stalking

(red.) Dopo due anni di paura, con il timore di essere ferita dai pallini in piombo che, puntualmente, ogni sera, venivano proiettati contro la propria abitazione, la 32enne vittima di presunte persecuzioni da parte di un vicino di casa, ora ha un po’ di pace dopo che l’arma utilizzata è stata sequestrata ed il suo proprietario denunciato per stalking.

La vicenda, riportata dal Giornale di Brescia, si svolge nel centro storico di Brescia, tra via Tosio e via Trieste: una 32enne, proprietaria di un appartamento con terrazzo, per due anni di fila, veniva bersagliata dai colpi di fucile sparati da un’abitazione attigua alla sua. I pallini di piombo veniva indirizzati alle sue finestre e in un paio di occasioni, hanno sfiorato il volto e la gamba della donna.

Dopo l’ennesima denuncia e l’ attività di indagine effettuate dalla Squadra Mobile di Brescia, gli investigatori avrebbero rintracciato il presunto autore degli atti persecutori: si tratta di un 60enne, incensurato, che abita a 50 metri (in linea d’aria) dalla 32enne: nel suo appartamento è stato rinvenuto un fucile a pallini che è stato sequestrato.

Ancora da appurare il motivo del livore dell’uomo nei confronti della ragazza, forse legato ad una luce posta sul terrazzo che veniva lasciata accesa anche di notte.