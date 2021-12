Calcinato, dormitori cinesi negli immobili dell’assessore leghista?

(red.) Dormitori cinesi negli immobili di proprietà di Alberto Bertagna, assessore al Commercio del Comune di Calcinato (Brescia) e segretario provinciale della Lega, pure candidato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, in programma questo sabato 18 dicembre?

Ad accertarlo saranno i tecnici dell’amministrazione comunale di Calcinato dopo le ispezione effettuate nei giorni scorsi dalla Polizia locale.

Dai controlli è emerso che gli immigrati che vi risiedono sono tutti regolari e lavorano nelle attività tessili annesse agli appartamenti, ma la Polizia Locale ha rilevato presunte irregolarità all’interno dei locali, trasformati da produttivi a residenziali.

I controlli, che pare siano stati disposti dal collega leghista ed assessore alla Sicurezza Stefano Vergano, facevano parte di un programma (protocollato a fine agosto) finalizzato al contrasto dell’ immigrazione clandestina.

Gli agenti della Locale hanno effettuato i sopralluoghi in via Gavardina e in via Statale, nella zona industriale di Ponte San Marco. Secondo quanto emerso e relazionato all’ufficio tecnico comunale, nel primo caso, sarebbero state riscontrate “varie difformità tra cui il cambio di destinazione d’uso dei locali, appartamenti trasformati in dormitorio, distribuzione dei locali variate e utilizzo di almeno due appartamenti in modo difforme in quanto non adibiti a residenze di servizio all’attività artigianale attigua”.

Nell’edificio sulla Statale 37, già finito qualche mese fa sotto sequestro per caporalato, emergerebbero le stesse difformità riscontrate via Gavardina, tra cui cambio di destinazione d’uso.

Gli immobili risultano attualmente essere di proprietà dei fratelli Paola e Alberto Bertagna.

L’assessore ha rimarcato che i locali sono stati affittati a immigrati regolari, con altrettanto regolare contratto di affitto e che l’ispezione non è partita dal collega Vergano, ma che fa parte di una linea condivisa dall’amministrazione. Bertagna si è dichiarato “sereno” in merito agli accertamenti in corso sulle proprietà immobiliari di sua pertinenza, evidenziando che i presunti abusi o difformità potrebbero essere dovute a documentazione vecchia od erronea.