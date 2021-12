Rovato, lavoro nero e normativa Covid: chiuso un bar

(red.) I militari della Stazione Carabinieri di Rovato e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Brescia hanno svolto, nella giornata di giovedì 16 dicembre un controllo finalizzato al contrasto del lavoro sommerso in un locale nei pressi della stazione ferroviaria della città Franciacortina

Dall’intervento sono emerse diverse violazioni relative ai rapporti di lavoro, riscontrando la presenza di alcuni lavoratori sprovvisti di regolare contratto di assunzione e l’assenza degli obblighi informativi sui rischi lavorativi.

È stata disposta anche la sospensione temporanea dell’attività commerciale.

Oltre alle violazioni di carattere penale, il locale ha subito sanzioni amministrative a causa del mancato rispetto della normativa anti-covid in vigore attualmente.

Nel complesso, al locale sono state comminate sanzioni amministrative per un ammontare di 37maila euro.