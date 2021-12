Rapinano un cliente in via Corfù, arrestati due 40enni brasiliani

(red.) Gli agenti del Commissariato Carmine, con la Volante della Questura di Brescia, sono stati chiamati nel pomeriggio di giovedì in un appartamento di via Corfù dov’era in corso una violenta lite. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che un 54enne, dopo essersi appartato con due quarantenni transessuali brasiliani all’interno dell’appartamento ed aver pagato la prestazione sessuale, allontanandosi si era accorto che dal portafoglio gli era stato sottratto altro denaro.

Allora è tornato indietro per chiederne conto. Ne è nata una discussione, che è degenerata rapidamente in lite quando – stando alla testimonianza della vittima – uno dei due brasiliani ha prima minacciato e poi spruzzato il 54enne con una bomboletta di spray urticante. Sempre secondo le dichiarazioni raccolte dagli agenti, sarebbe seguita un’aggressione fisica con calci e pugni per sottrarre alla vittima la carta postepay e farsi dare il codice pin. Naturalmente il 54enne ha rifiutato e i due hanno continuato a percuoterlo, brandendo addirittura un coltello da cucina e ripetendo le minacce.

A quel punto uno dei due transessuali si è allontanato per le scale, dove è stato fermato e bloccato, con lo spray fra le mani, dai poliziotti, mentre il complice si trovava ancora all’interno dell’abitazione.

I due quarantenni brasiliani sono stati accompagnati negli uffici della Questura e arrestati per rapina aggravata in concorso.