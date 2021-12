Gruppo Athesis: Mamoli direttore e Bollis vice di Bresciaoggi

(red.) Cambio di direzione al quotidiano Bresciaoggi. Il direttore Maurizio Cattaneo, dopo l’incarico de L’Arena di Verona lascia anche quello a Bresciaoggi, assunto nel 2000, per accedere al prepensionamento previsto dal piano aziendale recentemente approvato.

Il consiglio di amministrazione della holding del Gruppo editoriale Athesis ha nominato all’unanimità direttore di Bresciaoggi il 53enne Massimo Mamoli, che il 15 dicembre ha assunto la direzione de L’Arena succedendo allo stesso Cattaneo e che entrerà in carica dal 1° gennaio 2022, dopo un interim dell’attuale vicedirettore Piergiorgio Chiarini, che firmerà il giornale fino al 31 dicembre per poi a sua volta lasciare ed accedere al prepensionamento.

Sempre a partire dal 1° gennaio 2022 il ruolo di vicedirettore di Bresciaoggi, su proposta del direttore Mamoli, sarà assunto da Alberto Bollis (nella foto).