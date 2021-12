Borgosatollo, anziana truffata da finto carabiniere

(red.) Lo stratagemma è sempre quello: bussare alla porta dell’anziano che vive (o che si trova, in quel momento ) solo e, con la scusa di verificare il corretto funzionamento dell’impianto del gas, portare via preziosi, denaro ed i ricordi di una vita.

E’ successo a Borgosatollo, nel bresciano, dove una 89enne è stata truffata da una coppia di malviventi che è riuscita a sottrarle un anello di cospicuo valore. E chissà cosa altro avrebbero potuto portare via alla donna se non fosse stato tempestivo l’allarme lanciato da una vicina di casa, insospettita dalla presenza dei due uomini, uno dei quali travestito da carabiniere, con tanto di stivali e cappello, che si sono presentati alla porta della signora adducendo come scusa una presunta perdita di gas avvenuta nel vicinato.

L’anziana, vedendo la divisa, si è fidata ed ha aperto la porta, ma la figlia, avvertita dalla vicina, è intervenuta facendo scappare (probabilmente prima del previsto) i truffatori.

L’episodio è avvenuto giovedì mattina in via Rossini, nella zona sud del paese. Mentre il fasullo addetto della Protezione civile fingeva di controllare l’impianto gas, il carabiniere ha suggerito alla 89enne di mettere i gioielli nel frigorifero così che potessero essere protetti. Ma qualcosa è andato storto (per i truffatori) che, probabilmente avvertiti da un complice rimasto all’esterno, si sono allontanati frettolosamente, scavalcando il cancellino e dileguandosi a bordo di un’auto. Indagano gli uomini dell’Arma.