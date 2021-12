Un vecchio proiettile di artiglieria trovato alle Fornaci

(red.) Un vecchio proiettile di artiglieria forse risalente a prima della seconda guerra mondiale è stato scoperto nella mattinata di questo martedì nel quartiere Fornaci in via del Mella.

E’ stato un uomo che stava camminando a notare uno strano cilindro metallico arrugginito (lungo circa 30 centimetri per 7 di diametro) e ha avvertito le forze dell’ordine.

A Brescia sono arrivati da Cremona gli artificieri del 10° Reggimento Genio guastatori dell’esercito: si trattava di un proiettile di artiglieria da 105 millimetri che è stato prelevato e verrà fatto esplodere in una zona sicura.