Carpenedolo 26 multati alla festa in un capannone

(red.) Avevano organizzato una festa privata all’interno di un capannone a Carpenedolo. Non invitati, sono arrivati anche i carabinieri che hanno riscontrato irregolarità nel rispetto della normativa anti-Covid a carico di 26 delle persone presenti. Tutte sono state multate.

Ma non si è trattato dell’unica verifica: i militari dell’arma nella notte tra sabato e domenica hanno svolto un’intensa attività di prevenzione e controlli anti Covid nei locali di intrattenimento della provincia di Brescia.

In particolare a Sirmione, Desenzano e Chiari, i militari hanno verificato la regolarità della normativa sul green pass presso discoteche, locali e bar. Oltre 400 le persone controllate. Una discoteca è stata sanzionata perché all’interno sono state individuate tre persone sprovviste di Green Pass, anch’esse multate.

Le verifiche sono state effettuate con l’appoggio dei reparti speciali dei Carabinieri del Nas di Brescia.