Gargnano, cacciatore perde la vita a causa di un malore

(red.) Ha accusato un gravissimo malore mentre nella prima mattina di questo sabato era impegnato in una battuta di caccia al cinghiale tra le frazioni di Briano e Costa, sulla montagna di Gargnano, nell’Alto Garda bresciano.

Purtroppo però per l’uomo di 70 anni che improvvisamente si è accasciato, forse vittima di un infarto, non c’è stato niente da fare.

Inutile la salita fino a Costa dei soccorritori, tra cui una squadra dei Vigili del Fuoco di Salò. Inutile anche il decollo dell’elicottero dall’ospedale Civile di Brescia. Non è stato possibile strappare il 70enne alla morte.

Le circostanze del decesso sono all’esame dei carabinieri di Salò.