Brucia un furgone sull’Autostrada A4

(red.) Un incidente verificatosi poco dopo le 17 sull’Autostrada A4 a cavallo del territorio di Brescia e di Rezzato, nella corsia in direzione Venezia, ha costretto i Vigili del Fuoco di Brescia a intervenire utilizzando schiume di ultima generazione per spegnere le fiamme, che hanno distrutto un furgone telonato, il cui conducente, accortosi delle fiamme, è riuscito ad accostare il veicolo al lato della carreggiata mettendosi in salvo.

Il veicolo e tutto il suo carico sono andati in fumo. Sul posto una squadra del comando provinciale di Brescia con il supporto dell’autobotte. Il traffico ne ha risentito pesantemente, anche perché per oltre mezz’ora ha dovuto essere utilizzata per entrambi i sensi di marcia una sola corsia, provocando code e ritardi dato l’orario di punta. Le cause dell’incidente sono al vaglio della Polizia Stradale.