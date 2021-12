Alfianello, profanata la tomba di famiglia del sindaco

(red.) C’ è sgomento ad Alfianello, nel bresciano, per un atto di vandalismo commesso ai danni della tomba di famiglia del sindaco Matteo Zani.

I vandali l’hanno profanata, prendendola a martellate: staccate le foto e scheggiata la lastra di marmo che custodisce i resti del padre e del nonno del primo cittadino.

A scoprirlo lo stesso Zani, in visita al cimitero in occasione del primo anniversario della morte del padre. Il danneggiamento sarebbe stato commesso tra mercoledì e giovedì notte.

Non è la prima volta che, in paese, si verificano raid vandalici: negli scorsi mesi vennero presi di mira gli autovelox appena installati e imbrattati i muri esterni dell’abitazione di un componente del consiglio comunale. Si ipotizza che dietro la profanazione possa esserci la stessa mano.

Il primo cittadino ha sporto denuncia presso i carabinieri di Pontevico che hanno avviato le indagini insieme con i colleghi della Compagnia di Verolanuova. In paese, intanto, è montato lo sdegno dei cittadini e anche l’opposizione in Comune ha manifestato solidarietà al sindaco per l’ “atto ignobile” compiuto nei suoi confronti.