Brescia, tentano truffe spacciandosi per volontari Ant

(red.) Tentativi di truffa utilizzando il nome di Fondazione Ant (Associazione nazionale tumori).

L’allarme è lanciato dalla Delegazione di Brescia che definisce il caso “un fatto gravissimo che lascia amareggiati e costernati gli operatori della Onlus attiva da anni sul territorio bresciano nell’assistenza medica domiciliare gratuita ai malati oncologici”.

Spacciandosi per volontari e operatori Ant, i truffatori si presentano direttamente a casa delle persone provando a estorcere denaro.

La Fondazione precisa che “i suoi volontari, operatori e dipendenti non effettuano raccolta di denaro telefonicamente o porta a porta: tutte le donazioni a favore di ANT avvengono esclusivamente nei luoghi deputati come le postazioni nelle piazze cittadine, la sede in Viale della Stazione e il magazzino di via Villa Glori, dietro emissione di regolare ricevuta”. Per ogni dubbio i cittadini possono a contattare la sede ANT più

vicina https://ant.it/…/dove-siamo-contatti/sedi-locali/lombardia/.