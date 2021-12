“Atto finale”, suicida in carcere Roberto Franzè

(red.) Roberto Franzè, 45enne pregiudicato di origini calabresi, residente nel Bresciano e noto alle cronache locali e nazionali per una serie di reati, si è tolto la vita nel carcere di Ascoli Piceno mercoledì 8 dicembre. A trovarlo senza vita, nella sezione “alta sicurezza” del carcere di Marino del Tronto, attorno alle 11, i compagni di cella, rientrati dall’ora d’aria. Le guardie penitenziarie non hanno potuto fare nulla per salvare l’uomo che si sarebbe suicidato utilizzando un lenzuolo.

L’uomo, ristretto nel casa circondariale marchigiana già da tempo, era finito al centro di un’altra inchiesta, l’operazione “Atto finale”, conclusasi con 67 indagati in tutto di cui 14 finiti in carcere, condotta da carabinieri, polizia e Guardia di finanza e coordinata dalla Dda di Brescia, che ha fatto emergere una serie di reati tra cui, usura, estorsione e riciclaggio oltre a un presunto giro di fatture false, con l’aggravante del metodo mafioso.

In ottobre, Franzè era stato condannato a tre anni in abbreviato per una tentata estorsione da 100 mila euro, aggravata dal metodo mafioso, ai danni di una coppia di imprenditori della Bassa, minacciati dal 45enne dopo il licenziamento della moglie, all’epoca incinta. La difesa aveva annunciato il ricorso in appello.

Sulla morte di Franzè si sono espressi i legali dell’uomo, Giambattista Scalvi e Anna Marinelli del foro di Bergamo: “È stato un suicidio annunciato da lettere quotidiane ai magistrati dei procedimenti nei quali era indagato. Due giorni fa”, scrivono gli avvocati di Franzè, il proposito suicidario era stato di nuovo comunicato da parte dei difensori alle istituzioni competenti. Franzè aveva comunicato di essere ridotto a 50 kg di peso, di vomitare ogni giorno oltre ad essere sofferente delle patologie psichiche documentate agli atti. Aveva detto di non farcela più e di non poter attendere la sciatteria degli enti pubblici nel ritrovare una comunità che potesse ospitarlo per le proprie patologie”.