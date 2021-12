Manerba, ladro di rame depreda una villetta: arrestato

(red.) Sorpreso a rubare rame da un’abitazione, un ladro è stato arrestato nella notte tra giovedì e venerdì a Manerba del Garda, nel bresciano. L’uomo, forse il componente di una banda specializzata in questo tipo di colpi, ha cercato di portare via un centinaio di metri di copertura, ma anche di grondaie e tubature da una villa nella zona del cimitero, in corso Europa.

Il “lavoro” del bandito, però, non deve essere stato effettuato in modo discreto, tant’è che i vicini, allertati dal rumore che proveniva dalla abitazione vicina, al momento disabitata, hanno chiamato le forze dell’ordine che hanno così colto il ladro in flagranza e recuperato il bottino.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Manerba e , anche, gli agenti della Polizia locale dell’Unione dei Comuni della Valtenesi.

In manette è finito un 40enne italiano: l’uomo è stato processato per direttissima e quindi trasferito in carcere.