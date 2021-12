Faceva il palo durante un furto a Ceto, doppio arresto per una 59enne

(red.) I suoi guai – culminati con un doppio arresto – hanno avuto inizio nella notte di giovedì 2 dicembre quando i carabinieri della Compagnia di Breno, impegnati in un servizio di vigilanza, l’hanno fermata mentre si trovava a bordo della propria auto con i fari accessi all’interno di un parcheggio a Ceto (Bs).

Quando i militari si sono avvicinati per identificarla, a pochi metri di distanza è scattato l’allarme all’interno di un bar-tabaccheria dove un uomo con il volto coperto stava consumando un furto. Il ladro si è dileguato quando ha visto i carabinieri e dagli accertamenti è emerso che la donna stava facendo da palo al complice e che aveva modificato la targa della sua auto per evitare che fosse immortalata da eventuali telecamere. Nel veicolo si trovavano alcuni “Gratta e vinci” che qualche giorno prima erano stati rubati in un altro bar di Breno.

I carabinieri si sono messi sulle tracce del complice del furto, ma nel frattempo la commerciante 59enne residente nella media valle Camonica è stata arrestata in flagranza di reato per il tentato furto aggravato e messa ai domiciliari in attesa della convalida in Tribunale.

Ma quando, la mattina successiva, i carabinieri sono passati da casa sua per un controllo, la donna si era allontanata senza un valido motivo. Dopo circa mezz’ora è stata fermata mentre a piedi tornava verso l’abitazione. La violazione le è costata il secondo arresto in meno di 24 ore, questa volta per evasione.