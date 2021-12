Borgo San Giacomo, malore fatale per un muratore 58enne

(red.) Stava lavorando in un cantiere edile con la sua impresa di costruzioni quando si è sentito improvvisamente male ed è caduto dalla scala, finendo a terra e picchiando violentemente la testa sull’asfalto. E’ morto così Angelo Brignoli, 58enne di Orzivecchi (Brescia), senza che il figlio, al lavoro con lui in quel momento, potesse intervenire.

Padre e figlio, nel pomeriggio di venerdì 3 dicembre, stavano ristrutturando uno stabile in via Francesco Petrarca a Borgo San Giacomo quando è avvenuta la tragedia.

Sul posto sono giunti un’ambulanza, i carabinieri della Compagnia di Verolanuova e i tecnici dell’ Asst Franciacorta, per gli accertamenti.

Il 58enne è stato trasferito d’urgenza al Civile, dove è deceduto poco dopo il suo arrivo, stroncato da un infarto.