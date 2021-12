Via Lamarmora, 30 giorni di prognosi per l’agente investito

(red.) I contorni dell’operazione di polizia che ha animato la zona di via Lamarmora, a Brescia, nella giornata di mercoledì, con un inseguimento tra le vetture in transito e il ferimento di un agente, investito da un’auto la cui conducente non è riuscita ad evitare l’impatto, non sono noti, ma le condizioni del poliziotto che stava inseguendo il fuggiasco non sarebbero gravi. L’agente ha rimediato ferite guaribili in 30 giorni.

Nel frattempo la squadra Mobile ha rintracciato ed arrestato i fuggitivi: sono si tratta di quattro uomini originari dell’ Est Europa, accusati di furto, ricettazione e riciclaggio.