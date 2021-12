Truffa aggravata sul reddito di cittadinanza, carabinieri di Brescia in trasferta in Brianza

(red.) Dalle prime luci dell’alba di oggi 2 dicembre 2021, nelle Province di Milano e Monza Brianza, è in corso un’operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Brescia per l’esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 3 persone indagate a vario titolo per corruzione, falso, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, indebita percezione del reddito di cittadinanza.

Cospicuo l’importo sottratto all’Erario nel giro di pochi mesi da due indagati di origini comunitarie, anche con la complicità di una dipendente di un ufficio postale del Milanese. Nessun dipendente Inps coinvolto.