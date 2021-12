Cronaca

Insegue sospettato, poliziotto investito da un’auto

E' accaduto nella serata di mercoledì in via Lamarmora, in città. L'agente 31enne è rimasto ferito mentre stava rincorrendo un fuggitivo.

Più informazioni su poliziotto ferito

poliziotto ferito Brescia









(red.) Un poliziotto di 31 anni è rimasto ferito, nella serata di mercoledì 1 dicembre, mentre inseguiva una persona al centro di un’indagine delle forze dell’ordine. L’agente, che con altri colleghi si trovava appostato in via Lamarmora, mei pressi del piazzale del campo sportivo Leonessa, è stato urtato da un’auto mentre stava cercando di raggiungere un sospettato che, alla vista degli agenti si è lanciato nel traffico cittadino per sfuggire alla cattura. L’agente ha inseguito l’uomo, ma è stato investito da una vettura condotta da una donna che non è riuscita da evitare l’impatto. Sul posto sono intervenuti soccorsi, mentre le altre pattuglie hanno continuato la caccia al fuggitivo e alle altre persone sospette che erano con lui.