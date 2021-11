Studente di 15 anni investito da un’auto in via Orzinuovi

(red.) Uno studente di 15 anni è stato investito poco dopo le 15 di questo lunedì pomeriggio in via Orzinuovi, in città, mentre stava attraversando la strada. L’incidente si è verificato circa all’altezza del civico 56 e stando alle prime informazioni il giovane si trovava sulle strisce pedonali e stava raggiungendo la fermata dell’autobus.

Nella caduta il ragazzo ha riportato un forte trauma cranico. Soccorso dai sanitari del 118, il 15enne è stato ricoverato con l’ambulanza all’ospedale Civile di Brescia. Sul posto per i rilievi gli uomini della Polizia Locale.