Darfo Boario, due arresti e un indagato per droga

(red.) Non si è fatta attendere la risposta dei carabinieri agli ultimi eventi di cronaca che hanno interessato il centro di Boario Terme. Nel pomeriggio di lunedi 22 novembre i militari della locale Stazione, che stanno completando gli accertamenti per identificare gli autori del danneggiamento al kebab di via Manifattura, hanno messo in atto un servizio per il controllo di alcuni parchi pubblici, frequentati da diversi giovani, alcuni dei quali provenienti dai comuni limitrofi. Si è trattato di un servizio antidroga, che si è concluso con l’arresto di due cittadini stranieri e con la denuncia in stato di libertà di un giovane tunisino.

I carabinieri hanno monitorato a distanza una consegna di droga realizzata da un 26enne tunisino, irregolare sul territorio nazionale, a favore di un 18enne di nazionalità romena, residente a Esine.

Dopo aver ritirato lo stupefacente, quest’ultimo si è allontanato dal parco dei Paracadutisti ed è stato fermato da una pattuglia. Addosso aveva quasi 90 grammi di hashish, destinati secondo la ricostruzione dei militari ad altri coetanei Il giovane è finito in manette.

Il pusher tunisino è stato bloccato mentre si stava allontanando insieme con il connazionale e arrestato per spaccio. Il 26enne tunisino è stato invece indagato in stato di libertà perché trovato in possesso di mille euro in contanti, parte dei quali ritenuti essere il provento della vendita della droga al 18enne romeno.

I due arresti sono stati convalidati: nei confronti dello spacciatore tunisino è stato applicato il divieto di dimora nella provincia di Brescia ed è stato concesso il nulla osta per la sua espulsione dal territorio nazionale, mentre a carico del 18enne è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.