Castrezzato, vandalizzata la mostra dei bambini

(red.) Distrutta la mostra “I mille volti dei diritti”” realizzata, in occasione della Giornata dell’infanzia e dell’Adolescenza, che si è celebrata sabato 20 novembre, dagli alunni dell’Istituto comprensivo di Castrezzato, nel bresciano.

L’allestimento, collocato presso Piazza Pavoni è stato vandalizzato: si trattava di una galleria di autoritratti effettuata nell’ambito del progetto “Scuola Amica”, e sulle tematiche di promozione ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

“Chiediamo scusa ai bambini ed agli insegnati dell’Istituto Comprensivo di Castrezzato per quanto avvenuto”, si legge in una nota dell’amministrazione comunale pubblica su Facebook. “Quello che è avvenuto nella serata di ieri presso Piazza Pavoni è da considerarsi un gesto d’inciviltà grave. Questo fatto di assoluta gravità colpisce tutta la comunità di Castrezzato. I filmati delle telecamere saranno visionati dalle autorità e verranno presi tutti i provvedimenti necessari”.

“Chiediamo agli autori del gesto”, è la chiosa dell’amministrazione, “di presentarsi spontaneamente in Comune il prima possibile”.