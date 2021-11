Trovato alla Badia furgone col bottino di un colpo a Treviglio

(red.) Una pattuglia della Volante della Questura di Brescia ha recuperato venerdì sera in una strada del villaggio Badia un furgone rubato in provincia di Mantova alla fine di ottobre. Era parcheggiato e conteneva macchinari odontoiatrici (quattro fresatrici e materiale dentale grezzo) per un valore di circa 200 mila euro.

Gli oggetti provenivano da un furto compiuto alle 4 della notte di giovedì a Treviglio, provincia di Bergamo, presso il laboratorio odontoiatrico «Rossoni & Casirati», che occupa una sessantina di dipendenti. C’erano allarmi e telecamere, ma la banda di sei persone che ha messo a segno il colpo ha lavorato velocemente riuscendo anche a fuggire verso la BreBeMi. Probabilmente tramite l’autostrada sono quindi arrivati a Brescia col furgone.

Ma perché hanno abbandonato il mezzo contenente il bottino? Forse doveva passare qualcuno a ritirarlo ma la polizia è arrivata prima. E si trattava di un complice oppure di un ricettatore? Le domande sono molte, ma per il momento una sola cosa è certa: si tratta di una banda bene organizzata se ha potuto rubare un furgone nel Mantovano, usarlo per un colpo nella Bergamasca e parcheggiarlo nel Bresciano.