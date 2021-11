Rovato, minaccia il suicidio: salvato dai carabinieri

(red.) Dramma sfiorato a Rovato (Brescia) dove, martedì 16 novembre, un 42enne, pregiudicato e ai domiciliari, ha minacciato di togliersi la vita, armato di coltello. Il 42enne era nell’abitazione in compagnia della madre e della sorella quando si è autoinferto alcuni fendenti.

Allertate le forze dell’ordine ed i soccorsi, gli uomini dell’Arma della locale stazione e della Compagnia di Chiari sono riusciti a bloccare l’uomo, che si era barricato in una camera, prima che si ferisse in modo letale, spruzzando dello spray al peperoncino che lo ha disarmato. Soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale, ha riportato ferite non profonde. Per lui ora si aprirà un percorso di supporto psicologico.