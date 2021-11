Non ce l’ha fatta l’88enne investito a Passirano

(red.) E’ morto questo sabato mattina alla Poliambulanza di Brescia Piero Tura, l’88enne di Passirano investito una settimana fa da un’automobile nei pressi del cimitero, mentre stava attraversando via Giuseppe Cesare Abba, la strada che porta a Camignone.

Le condizioni dell’anziano erano sembrate subito gravissime per il trauma cranico subito dopo essere stato travolto dalla Renault Clio guidata da un uomo di 60 anni e diretta verso Passirano. L’incidente era avvenuto verso le 14,30 di sabato 13 novembre e inutili sono stati purtroppo i tentativi dei medici di tenerlo in vita.