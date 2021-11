Camionista bresciano arrestato per evasione fiscale

(red.) Arrestato dalla polizia stradale di Sondrio un autotrasportatore bresciano

Il 59enne, martedì, era viaggio verso Villa di Tirano per scaricare materiale ferroso quando è stato fermato per un normale controllo di polizia sui tempi di guida dei camionisti quando, dall’esame dei documenti, è emerso che sull’uomo pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalla Romania per evasione fiscale e contributiva.

L’autotrasportatore è stato quindi accompagnato in caserma a Sondrio per ulteriori approfondimenti e la notifica del provvedimento. Al termine delle procedure è stato tratto in arresto e condotto in carcere.