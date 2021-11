Bovezzo, vandalizzata la sede locale del Pd

(red.) C’è amarezza e rabbia Bovezzo (Brescia) dove ignoti hanno sfondato, tra la notte di giovedì e venerdì, la vetrina della sede della Pd, in piazza Rota.

Amareggiato il segretario locale Massimo Balliana che evidenzia come le iniziative messe in campo dal partito nel paese possano “avere dato fastidio a qualcuno”, condannando il gesto “che rafforza la nostra volontà a proseguire con le tante iniziative di informazione, messe in campo in questi mesi, rivolte in particolare ai giovani”.

Indagini in corso da parte dei carabinieri per individuare i responsabili dell’azione. Questo venerdì alle 18,30 è previsto un consiglio direttivo straordinario aperto alla cittadinanza e al contributo di chi desidera portare solidarietà al circolo di Bovezzo.