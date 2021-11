Rovato, alla guida senza patente e con attrezzi per lo scasso

(red.) Alla guida senza patente e nell’auto attrezzi da scasso. E’ stata così denunciata una coppia 30enne di etnia rom, fermata per un controllo dagli agenti della Polizia Locale di Rovato (Brescia).

Mercoledì 17 novembre, attorno a mezzogiorno, gli agenti hanno notato il veicolo sospetto transitare in via XXV Aprile. Una volta fermata l’auto, i vigili hanno verificato le generalità degli occupanti scoprendo che entrambi avevano precedenti per furto. Da qui è scaturita la perquisizione del mezzo, dal quale sono spuntati strumenti atti a forzare serrature e porte.

I due sono stati denunciati a piede libero per il possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per guida senza patente e intestazione fittizia.