Spaccata in farmacia; si ferisce e scappa: arrestato 31enne bresciano

(red.) Ha tentato una spaccata in una farmacia, ma, obnubilato dai fumi dell’alcol, è riuscito “solamente” a danneggiare la vetrina, procurandosi ferite. Dopo essere fuggito, è stato rintracciato e denunciato.

Protagonista della vicenda un 31enne bresciano, pregiudicato, che da tempo vive a Mantova, il quale, mercoledì scorso, ha cercato di rubare alla farmacia “San Carlo”, nel centralissimo corso Umberto I.

L’uomo, con precedenti per rapina, percosse, violenza privata, minaccia, atti persecutori, porto abusivo di armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ha sferrato un colpo alla vetrina utilizzando un oggetto contundente, ma è rimasto ferito ed è fuggito, sanguinante, nelle vie della città.

Sul posto è intervenuta una volante della polizia che, dopo avere vagliato le telecamere di sicurezza, si è messa sulle tracce del malvivente, individuato in breve tempo.

Il 31enne, O.P. le sue iniziali, è stato denunciato a piede libero per il reato di danneggiamento aggravato. L’uomo si è difeso affermando di non voler rubare, ma di avere compiuto il gesto perchè in preda ai fumi dell’alcol. Il Questore della Provincia di Mantova, Paolo Sartori, ha emesso nei suoi confronti un foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno nel Comune di Mantova per un periodo di 3 anni.