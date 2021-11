Garda, la terra trema a Torri del Benaco: percepita anche nel bresciano

(red.) Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata a Torri del Benaco (Verona), mercoledì 17 novembre alle 8.54 con coordinate geografiche lat45.633, lon 10.662, ad una profondità di 9 chilometri.

La scossa è stata avvertita anche nel bresciano, in particolare nella zona di Toscolano Maderno e frazioni. Percepito in forma leggera pure nella frazione di Barbarano. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.

Martedì 16 novembre era stata registrata una scossa di terremoto a Vicenza, di magnitudo 2.7.