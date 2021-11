Pedone investito a Flero trasferito all’ospedale Civile di Brescia in codice rosso

(red.) Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio a Flero, in via Quinzano. Un pedone di 44 anni è stato investito da un veicolo per circostanze ancora da chiarire. Il ferito ha riportato un trauma cranico commotivo e un trauma a un braccio. E’ stato trasferito all’ospedale Civile di Brescia in codice rosso. Sul posto, oltre al personale sanitario, anche i carabinieri, per ricostruire la dinamica del sinistro.