Concessionaria fantasma nel bresciano: truffa da 90mila euro

(red.) Una truffa per migliaia di euro nel settore della compravendita di auto usate.

Nei guai è finito un 40enne bergamasco che aveva creato una concessionaria fasulla con sede a Comezzano Cizzago, nel bresciano. Si trattava, tuttavia, di un’azienda fittizia, creata ad arte per raggirare i malcapitati di turno. arrestato dalla procura di Bergamo con l’ipotesi di reato di sostituzione di persona e truffa aggravata, aveva messo in piedi un sistema attraverso il quale, ponendo in vendita alcuni veicoli sul sito “Subito.it”, riusciva a farsi versare una caparra dai potenziali clienti che potevano visionare il mezzo nella concessionaria di via delle Sorti 2, la Bellini Automotori, quindi versare il saldo senza tuttavia entrare in possesso dell’automobile, poichè la rivendita, intascati i soldi, si volatilizzava improvvisamente.

Una truffa che avrebbe coinvolto una decina di persone, come appurato dagli inquirenti: i raggiri sarebbero stati messi a segno nel volgere di pochi giorni, dal 4 all’11 agosto, tempo sufficiente al 40enne di intascare complessivamente 89.500 euro. La Procura, che ha chiuso le indagini ed è pronta a chiedere il processo, sospetta che l’uomo non abbia agito da solo.