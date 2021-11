Iseo, assale con il coltello l’ex compagna nello studio dell’avvocato

(red.) Si stava incontrando con il proprio avvocato che la assiste nella separazione dall’ex compagno con il quale aveva convissuto a Roncadelle prima di trasferirsi in provincia di Bergamo. Attimi di terrore nello studio di un legale di Iseo quando l’uomo, un 35enne di origini rumene evidentemente a conoscenza dell’incontro, ha fatto irruzione armato di coltello e dopo aver menato qualche fendente ferendo alle mani la ex compagna – una connazionale di 27 anni – che tentava di difendersi, l’ha letteralmente trascinata fuori portandola giù dalle scale fino all’entrata del palazzo.

Qui, forse rendendosi conto di quello che aveva combinato, se è fermato perdendo un po’ di tempo. Qualche minuto è bastato perché i carabinieri di Iseo, avvertiti dallo studio, mandassero sul posto una pattuglia che si trovava in zona.

I militari hanno disarmato l’uomo e l’hanno ammanettato trasferendolo in prigione con l’accusa di lesioni aggravate. E’ in attesa dell’interrogatorio di convalida.

La donna, che per fortuna lamenta solo ferite non gravi alle mani, è stata medicata con una prognosi di alcuni giorni.