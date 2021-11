Cacciatori irregolari puniti dalla Polizia provinciale

(red.) Siamo a metà novembre e il Nucleo ittico venatorio della polizia provinciale ha già compilato nelle valli bresciane 5 verbali per illeciti penali e uno per violazioni amministrative a carico di cacciatori.

Nella zona di Vobarno nel pomeriggio del 7 novembre gli agenti hanno sorpreso un cacciatore di 28 anni che circolava armato di fucile nel Parco naturale dell’Alto Garda dove l’attività venatoria è vietata. Il 10 novembre analoga situazione a Valvestino, dove un 29enne circolava armato tra le località Bersaglio e Camiolo, sempre nel Parco naturale dell’Alto Garda.

A Lodrino, invece, è stato denunciato un 61enne proprietario di una capanno a Passata Vallazzo che aveva abbattuto due uccelli protetti. A Crune di Magasa un 64enne è stato denunciato per maltrattamento di animali.

Il giorno successivo, l’11 novembre, un trappolatore 59enne è stato sorpreso dagli agenti appostati in località Castagneta di Bagolino mentre preparava i sep per catturare gli uccelli. E’ stato denunciato per tentato furto ai danni dello Stato.

A Vestone è stato multato un capannista 35enne che invece di restare nel capanno faceva caccia vagante e non aveva segnato sul tesserino venatorio di essere a caccia.