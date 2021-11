Martedì al Sociale una serata in onore di Cesare Trebeschi

Martedì 16 novembre alle ore 20,30 presso il Teatro Sociale di Brescia (via Felice Cavallotti, 20) è in programma una serata in onore di Cesare Trebeschi (21 agosto 1925-10 aprile 2020), sindaco di Cellatica dal 1951 al 1960, presidente di Asm dal 1971 al 1974 e sindaco di Brescia dal 1975 al 1985.

La Parole di Cesare Trebeschi sono lette da Luciano Bertoli, con il sindaco di Brescia Emilio del Bono.

Per accedere all’iniziativa verrà chiesto di esibire la Certificazione verde Covid-19 – green pass, come previsto dalla normativa vigente.

Ingresso su prenotazione fino a esaurimento posti disponibili. Link per la prenotazione: https://form.jotform.com/212983796771372.