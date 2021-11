Reddito cittadinanza: sventata truffa da 60mln di euro

(red.) Sventata una truffa milionaria ad opera dei “furbetti del reddito di cittadinanza”: il raggiro, se fosse andato in porto, avrebbe fruttato oltre 60 milioni di euro.

Sono 16 le persone arrestate e 9mila quelle denunciate. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona e Novara, su disposizione della Procura della Repubblica di Milano, stanno dando esecuzione a 16 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti dei membri di una associazione a delinquere finalizzata alle estorsioni ed al conseguimento di erogazioni pubbliche.

Gli arresti e le perquisizioni, condotte nelle province di Cremona, Lodi, Brescia, Pavia, Milano, Andria, Barletta e Agrigento, hanno consentito di sventare una truffa milionaria, la più ingente in Italia relativa all’indebito percepimento del sostegno economico di Stato.

Anche nel bresciano, nel recente passato sono diversi i casi emersi, questa volta, però, il “giro d’affari” illecito assume una portata nazionale con la denuncia di migliaia di persone coinvolte.