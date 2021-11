Detenuto cerca di portare hashish in carcere ma viene scoperto

(red.) Ancora una volta la Polizia Penitenziaria di stanza a Canton Mombello, a Brescia, mette a segno un colpo al tentativo di introduzione, all’interno della struttura carceraria, di sostanze non consentite. Nella serata di martedì 8 Novembre, una persona appena arrestata è stata condotta in carcere da parte degli organi di polizia. Durante le operazioni di controllo, mirate non solo alla prevenzione e repressione dei reati e all’introduzione fraudolenta di cose e/o sostanze non consentite, un giovane poliziotto dotato di intuito professionale, ha rinvenuto all’interno di una tasca del pantalone del soggetto, che per la cronaca ne indossava ben due paia, un involucro di cellophan, ove all’interno vi era ben occultata della sostanza stupefacente, verosimilmente hashish.

La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata e il soggetto deferito all’Autorità Giudiziaria. “Ancora una volta, – afferma Calogero Lo Presti, Coordinatore Regionale della Fp Cgil Polizia Penitenziaria – il personale di Polizia all’interno di quella struttura penitenziaria bresciana ha evitato l’introduzione di sostanza stupefacente e quindi di possibili turbamenti all’ordine e alla sicurezza mostrando, ancora una volta, ottime qualità professionali e di intelligence affermando la presenza dello Stato e della legalità . Non possiamo che complimentarci con il poliziotto operante per la professionalità dimostrata”.