Roncadelle, gira con cinque fucili senza licenza: denuncia e armi sequestrate

(red.) Nel pomeriggio di mercoledì 3 novembre, all’altezza di Via Mandolossa, a Roncadelle. una pattuglia della Stradale di Chiari ha svolto un controllo di una Land Rover Defender. Gli agenti hanno notato che, all’interno dell’abitacolo, nel vano posteriore, erano riposte alcune custodie di fucili. Dopo averli controllati, è stato chiesto al conducente di esibire il porto d’armi, ma lo stesso ha riferito ai poliziotti di non esserne in possesso e che i fucili non erano di sua proprietà, ma erano stati dimenticati nell’autovettura dal proprietario, dopo una battuta di caccia svoltasi in mattinata.

Dopo le verifiche del caso, i poliziotti hanno sequestrato i 5 fucili e hanno denunciato il conducente ai sensi dell’art. 699 del C.P. per aver trasportato armi senza essere in possesso di alcuna licenza, mentre il proprietario delle armi è stato denunciato ai sensi dell’art.20 bis della Legge 110/75, poiché non ha prestato la massima attenzione per la custodia dei fucili.