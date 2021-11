Prevalle, ferisce con il coltello un compagno di lavoro

(red.) I carabinieri della Stazione di Nuvolento hanno arrestato per tentato omicidio un operaio 21enne originario del Burkina Faso e abitante a Roè Volciano che attorno alle 12,30 di questo martedì 9 novembre, nei pressi del campo sportivo di Prevalle, ha aggredito con un coltello un connazionale dopo una discussione per futili motivi dovuta a contrasti nati sul lavoro.

Il ferito, che è residente a Gavardo, ha riportato lesioni al collo provocate dal fendente ed è stato soccorso dal 118. Trasportato in ospedale, per fortuna ha riportato un taglio superficiale senza altre conseguenze e se l’è cavata con 10 giorni di prognosi.

L’aggressore, che in un primo momento si era dato alla fuga rendendosi irreperibile, è stato rintracciato dai militari mentre faceva rientro nella propria abitazione ed è stato arrestato. I carabinieri hanno anche recuperato l’arma del delitto che l’uomo aveva lanciato al di la di una siepe poco distante dal luogo dell’aggressione.

Il 21enne è stato portato nel carcere di Canton Mombello a Brescia su disposizione dell’autorità giudiziaria.