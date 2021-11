Castenedolo, quasi 17 chili di cocaina in un’auto parcheggiata

(red.) Due uomini sono finiti in manette per detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri della Compagnia di Brescia stavano svolgendo un servizio mirato di controllo del territorio per contrastare la compravendita di droga quando hanno notato una macchina che effettuava strane manovre tentando di entrare in un’autorimessa di Castenedolo.

Nell’agitazione che lo aveva preso alla vista della pattuglia, per evitare il controllo l’uomo alla guida ha spintonato uno dei militari che cercavano di fermarlo, facendolo cadere a terra e ha tentato di ingoiare tre involucri contenenti 2,2 grammi di cocaina che teneva nascosti nella tasca del giubbotto.

Durante l’inevitabile verifica nell’autorimessa, il proprietario della carrozzeria, pur mostrandosi preoccupato, ha fornito ai militari le chiavi per aprire una seconda autovettura intestata all’uomo oggetto del controllo e parcheggiata all’interno. Nella macchina si trovavano 16,670 chili di cocaina suddivisi in 19 pacchetti.

La successiva perquisizione domiciliare dell’abitazione di residenza del conducente ha permesso di trovare 14.105 euro in contanti nascosti nell’armadio della camera da letto. La somma è stata sequestrata poiché ritenuta provento di attività illecita.

I due arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati portati a Canton Mombello, il carcere di Brescia.