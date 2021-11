Salò, uffici comunali: si accede solo con il Green pass

(red.) A Salò, per accedere ai servizi comunali, dll’8 novembre sarà necessario esibire il Green pass.

Il comune gardesano è il primo ad adottare questa misura nel bresciano.

Nell’ordinanza a firma del sindaco Gianpiero Cipani, valida fino al 31 dicembre, si legge che “La mancanza di un simile obbligo da parte degli utenti non consente di assicurare le necessarie e migliori condizioni di sicurezza nello svolgimento in presenza dell’attività lavorativa ed istituzionale. La necessità è quella di rafforzare il sistema di tutele per coloro che operano in presenza all’interno delle sedi del comune di Salò per l’espletamento delle citate attività, prevedendo ulteriori prescrizioni per l’accesso a tali sedi. viene d adottare questa misura”.

Attualmente, infatti, secondo quanto indicato dal Governo, l’obbligo di esibizione della certificazione verde esenta gli utenti che accedono agli uffici pubblici, ma non quelli che partecipano, ad esempio, ad eventi che si svolgono negli edifici pubblici.



Per coloro che non sono in possesso della certificazione verde o che non sono esentati (con regolare documentazione) i servizi saranno erogati in modalità online, oppure previo appuntamento nel caso in cui fosse indispensabile la presenza in persona dell’interessato.