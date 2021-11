Sebino e franciacorta

Rovato: si cerca Marilena, scomparsa da martedì

La ragazza, 27 anni, è stata avvistata l'ultima volta attorno alle 18 in Corso Bonomelli. La famiglia ha denunciato la scomparsa ai carabinieri. Appello via social per ritrovarla.

(red.) Apprensione a Rovato (Brescia) per la scomparsa di Marilena, 27 anni, di cui si sono perse le tracce dalla serata di martedì 2 novembre.

La giovane, che al momento della scomparsa indossava Marilena una giacca di pelle nera, una maglietta rossa cn brillantini, jeans e scarpe da ginnastica.

E’ stata avvistata l’ultima volta alle 18 mentre camminava lungo Corso Bonomelli. I famigliari hanno sporto denuncia ai carabinieri di Rovato, lanciando nel contempo un appello via social, con la speranza di ritrovarla a breve. In caso di avvistamento la famiglia ha chiesto di rivolgersi ai carabinieri della stazione franciacortina.