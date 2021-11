In fuga per 30 km sulla A35: arrestato straniero irregolare

(red.) Sono 717 le infrazioni al codice della strada, di cui 23 per il mancato uso delle cinture di sicurezza, 54 per uso di telefono cellulare alla guida e 18 positivi all’alcoltest rilevate dalla polizia stradale di Brescia nel corso della settimana.

Trentatrè le patenti di guida ritirate e 1571 i punti decurtati. Ventisei gli incidenti stradali rilevati, di cui uno con esito mortale.

Il 26 ottobre, lungo l’autostrada A35, all’altezza del casello di Romano di Lombardia, dove era di stanza una pattuglia della stradale di Chiari (Brescia), si è verificato un episodio piuttosto “animato”: intimato l’alt ad una Ford Fiesta con a bordo due persone, l’automobilista non si è fermato, ma si è dato alla fuga lungo l’arteria autostradale, compiendo manovre azzardate per “seminare” la polizia.

Dopo un inseguimento di oltre 30 km in direzione Milano, la pattuglia è riuscita ad affiancare l’autovettura stringendola verso destra e costringendo l’autista a fermarsi. L’uomo che era la volante si è dato alla fuga nei campi, ma è stato raggiunto e dopo una colluttazione bloccato ed arrestato. Sulla Ford Fiesta sono stati rinvenuti una bustina di marijuana e un bilancino di precisione utilizzato per il confezionamento delle dosi.

In manette è finito un cittadino straniero, irregolare, processato per direttissima e rinviato a giudizio con le imputazioni di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo si trova nel carcere milanese di San Vittore.