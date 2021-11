Documenti falsi alla dogana, nei guai la cognata di Jacobs

(red.) Era sottoposta ad un divieto di allontanamento dalla provincia di Alessandria, invece è stata sorpresa con documenti falsi su un treno proveniente dalla Svizzera.

Protagonista della vicenda è Patricia Daza, 37 enne di origini sudamericane nonchè “cognata” del pluricampione olimpico bresciano Marcell Jacobs. La donna è infatti la sorella maggiore di Nicole Daza, futura sposa dell’atleta desenzanese.

La 37enne è stata “pizzicata” dalla Finanza alla stazione di Chiasso (Svizzera) mentre stava cercando di fare ritorno in Italia. Peccato però che non potesse trovarsi al di fuori dei confini nazionali e nemmeno da quelli della cittadina di residenza, perché condannata per alcuni reati contro il patrimonio, tra cui anche dei furti, e per questo colpita da divieto di allontanamento dalla provincia di Alessandria.

Al momento di mostrare la carta d’identità ai finanzieri, ha presentato documenti falsi in cui non coincidevano foto e generalità. La donna aveva nascosto i veri documenti nel fondo della valigia, che sono stati ritrovati dalla Guardia di finanza non appena l’hanno perquisita. Subito sono scattate le verifiche: la donna, con precedenti penali, risultava soggetta al divieto di espatrio.

La 37enne a quel punto, vistasi scoperta, avrebbe dichiarato ai finanzieri di essere anche la cognata di Marcell Jacobs, cosa che però non le ha permesso di evitare una denuncia per sostituzione di persona.

Immediata è stata anche la segnalazione al Tribunale di sorveglianza per aver infranto il divieto di allontanarsi dalla provincia.