Brescia, morto il ciclista 73enne investito in via Chiappa

(red.) Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente in bicicletta avvenuto lo scorso 26 ottobre in via Chiappa a Brescia: non ce l’ha fatta il ciclista 73nne di Botticino travolto da un’auto mentre, in sella alla sua due ruote, percorreva la strada in direzione di via Serenissima

L’anziano, appassionato di ciclismo e volontario dell’associazione Croce Valverde, era ricoverato in ospedale dopo il gravissimo scontro con un suv che stava cercando di evitare l’impatto con un camion rifiuti che stava svoltando: nell’urto il ciclista era stato sbalzato in un campo attiguo alla strada.

Il 73enne era stato soccorso, ma le sue condizioni erano apparse subito gravissime: aveva subito un arresto cardiocircolatorio e un importante trauma cranico. Era ricoverato da martedì scorso nel reparto di Rianimazione in Poliambulanza.

L’uomo lascia moglie e due figli.